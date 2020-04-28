Sokaktaki dostlarımızı unutmadılar

, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, 'evde kal' çağrılarına uyanlar sokağa çıkmayınca ve birçok iş yerinin kapalı olması nedeniyle sokak hayvanları, yiyecek bulamamaya başlamıştı. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için, millî parklar müdürlüğü ekipleri ile Anamur Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ortak çalışma başlattı. Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin Başkanlığında oluşturulan "Vefa Destek Grubu" kanalıyla alınan kuru mamalar, gönüllüler tarafından sokak hayvanlarına veriliyor.. Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçe Tarım Müdürlüğü, Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ve Anamur Hayvanları Koruma Derneği temsilcileriyle toplantı yaparak, sokak hayvanlarının mamalarının "Vefa Destek Grubu" tarafından karşılanacağını söyledi. Denek üyeleri, Alime Yiğit, Zeynep Güngörmüş Menefse ve Milli Parklar ekipleriyle birlikte ilçede yoğun olarak görülen sokak hayvanları için kuru mama bırakarak,su kaplarını dolduruyorlar. Anamur Hayvan Hakları Koruma Derneği üyesi Alime Yiğit ise, sokaklarda yaşayan hayvanlarının, iş yerlerinin kapanmasıyla yiyecek sıkıntısı çektiğini belirterek, "Kaymakam İsmail Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, sahipsiz can dostları için önemli kararlar alındı. Kaymakam bey, yanız virüs sürecinde değil, sonrasında da destek olacağını söyledi. Büyükşehir Veteriner İşleri Daire Başkanlığının da katkısı olacak, çalışmalarımızı çoğunlukla Milli Parklar ekipleriyle birlikte yürütüyoruz" dedi.