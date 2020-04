Toroslar Belediyesi ramazanın manevi atmosferini ekranlarda yaşatıyor

Belediyesi, ramazan ayı boyunca gönül sofralarında vatandaşlarla 'Toroslar'da Ramazan' programıyla bir araya gelecek. Toroslar Belediyesi tarafından geçen yıl her gün farklı bir mahallede düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda vatandaşlara ulaşıyor. Mersinliler, on bir ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Toroslar'da Ramazan' programıyla doyasıya yaşıyor. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir konuğun yer alacağı program, saatler 18.45'i gösterdiğinde belediyenin sosyal medya hesaplarından vatandaşlarla buluşuyor. Programda, birbirinden değerli konukların yanı sıra dini sohbetler ve tasavvuf müziği dinletisi ile ramazan ayının güzellikleri paylaşılıyor.