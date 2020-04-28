‘Yakın Mimarlık’ dergisinin 2020 Nisan sayısı yayınlandı

Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde, ilk sayısı 2017 Ekim'de yayınlanan ve bilimsel makalelerle mimarlık alanına katkı yapan 'Yakın Mimarlık' dergisinin 2020 Nisan sayısı (Cilt 3 Sayı 2) online olarak yayınlandı. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında dijital olarak yayınlanan 'Yakın Mimarlık' dergisine yakinmimarlik. neu.edu. tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Dergide mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı konularında özgün, bilimsel makaleler yer alıyor. Yakın Mimarlık dergisi editörü Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, derginin karantina günlerinde özverili çalışmalarla hazırlanarak okurlarına sunulduğunu söyledi. Turkan, "Gerek yeni bir akademik dönemin başlangıç çalışmaları, gerekse virüs salgını nedeniyle değişen çalışma koşulları içerisinde, değerli makaleleriyle dergimize katkı yapanların yanı sıra dergimizin yeni sayısıyla sürdürülebilirliğinin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.