Yasağa rağmen otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye 12 bin 888 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'TA
önceki gün sokağa çıkma yasağına
uymayıp, otomobille gezen
4 kişi, polisin
'dur' ihtarına
uymayınca
kovalamaca
sonucu yakalandı.
Araçtakilere
idari para ve trafik
cezası olmak
üzere toplam 12
bin 888 liralık ceza kesildi. Sokağa
çıkma yasağı nedeniyle Haydar
Bey Mahallesi'nde kontrol noktası
oluşturulan ekipleri, 46 AAN
362 plakalı otomobili durdurmak
istedi. İçinde 3 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine 1'i kadın 4 kişinin olduğu otomobil, polis ekiplerince kovalamaca sonucu durduruldu. Araçtan indirilerek, üst araması yapılan kişiler, gezemeye çıktıklarını ve korktukları için kaçtıklarını söyledi. Otomobille dolaşan 4 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ismi açıklanmayan sürücüye, 288 liralık da trafik cezası yazıldı. Toplam 12 bin 888 lira para cezası kesilen 4 kişi, evlerine gönderildi.