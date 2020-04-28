Yasağa rağmen otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye 12 bin 888 lira ceza

önceki gün sokağa çıkma yasağınauymayıp, otomobille gezen4 kişi, polisin'dur' ihtarınauymayıncakovalamacasonucu yakalandı.Araçtakilereidari para ve trafikcezası olmaküzere toplam 12bin 888 liralık ceza kesildi. Sokağaçıkma yasağı nedeniyle HaydarBey Mahallesi'nde kontrol noktasıoluşturulan ekipleri, 46 AAN362 plakalı otomobili durdurmakistedi. İçinde 3 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine 1'i kadın 4 kişinin olduğu otomobil, polis ekiplerince kovalamaca sonucu durduruldu. Araçtan indirilerek, üst araması yapılan kişiler, gezemeye çıktıklarını ve korktukları için kaçtıklarını söyledi. Otomobille dolaşan 4 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ismi açıklanmayan sürücüye, 288 liralık da trafik cezası yazıldı. Toplam 12 bin 888 lira para cezası kesilen 4 kişi, evlerine gönderildi.