Yüreğir’de her eve maske

Küresel salgın Koronavirüs ile mücadele kapsamında kültürevlerinde maske üretimine başlayan Yüreğir Belediyesi ilçede her haneye 5 maske dağıtma kararı aldı. 23 Nisan'da başlayan uygulamayla kısa sürede Yüreğir'de 69 mahallede 130 bin maske dağıtıldı. Kalan 38 mahallede ise dağıtım hızla devam ediyor. Yüreğir Belediyesi geçtiğimiz günlerde koronavirüs ile mücadele kapsamında kültürevleri bünyesinde maske üretimine başladığını, ayda 600 bin adet üretim yapılacağını ve üretilen maskelerin de ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurmuştu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatı ile 23 Nisan'da Yüreğir'in tamamına dağıtımlar başladı. Yoğun bir mesai yapan ekipler kısa sürede ilçede 130 bin adet maske dağıtımı yaptı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Kocaispir, "Allah'ın izni ve devletimizden aldığımız güç ile bir yola çıktık. Koronavirüs tedbirlerinden hareketle belediyemizin ürettiği maskelerimizi her eve 5 adet olmak üzere dağıtımlara başladık. 4 gün gibi kısa bir sürede 130 bin bandını aşmanın sevincini yaşıyoruz. Her hanemize ulaşarak ilçemizde maskesiz kimseyi bırakmamak üzere canla başla çalışıyoruz" dedi.