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İftar yemeğini eve götürürken silahlı saldırıda yaralandı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
İftar yemeğini eve götürürken silahlı saldırıda yaralandı
ADANA'DA fırından iftar için aldığı yemeğini eve götürürken kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfek ve tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Sait K. (21), yaralandı. Olay, merkez Seyhan ilçesine Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Fırından iftar için aldığı yemeği tepsiyle eve götüren Mehmet Sait K.'ya, iddiaya göre seyir halindeki cipten pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş açıldı. Silahlı saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Sait K., kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise ciple olay yerinden kaçtı. Yaralı Mehmet Sait K., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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İftar yemeğini eve götürürken silahlı saldırıda yaralandı
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