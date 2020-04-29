Karantinadaki eşe doğum günü sürprizi

Silifke ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 gün boyunca "izolasyon" sürecine tabi tutulduktan sonra eve gitmeden öğrenci yurdunda kalarak yaklaşık bir ay süresince ailesini görmeden görev yapan infaz koruma memuru Funda Nogay'a eşi tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, infaz memurlarının kaldığı öğrenci yurdunun 100 metre uzağında önce ailesinin fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi gerçekleştirdi. Her şeyden habersiz yurdun bahçesinde olan biteni izleyen Funda Nogay gözyaşları içerisinde slayt gösterisini izledi. Slayt gösterisi sonrası yanan meşaleler altında uzaktan doğum günü pastasını izleyen Funda Nogay bir kez daha duygulandı. Levent Nogay sürpriz doğum gününü evde kalan çocuklarına cep telefonu yardımı ile canlı yayında izletti. Çocuklarını cep telefonda gören Funda Nogay duygulu anlar yaşadı.