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Kazara şüpheliyi vuran polis memuru tutuklandı

19 yaşındaki Suriye uyruklu Ali El Hemdan’ın uyarı ateşi sırasında kazara vurularak ölmesiyle ilgili açığa alınan polis tutuklandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Kazara şüpheliyi vuran polis memuru tutuklandı
ADANA'DA uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçan 19 yaşındaki Suriye uyruklu Ali El Hemdan'ın uyarı ateşi sırasında kazara vurularak ölmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru F.K. tutuklandı. Olay önceki gün Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uygulama yaptığı sırada polisi gören Ali El Hemdan yaya olarak kaçtı. "Dur ikazına" uymayarak kaçan Suriye uyruklu Ali El Hemdan'ın uyarı ateşi açılması sırasında yaralandı. Göğsünden yaralanan Suriyeli genç kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru F.K., F.K. "kasten adam öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Kazara şüpheliyi vuran polis memuru tutuklandı
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