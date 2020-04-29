Koltukların rengi değişmeyecek

1. Lig ekibi Adanaspor'un yönetim kurulu, kente yapılan yeni stattaki koltukların renklerinin kırmızı-beyaz olmasına ilişkin, "Bu konuda Adana Demirspor'la da mutabık kalınmıştır" değerlendirmesinde bulundu. Turuncu-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: Şehrimizin 2 güzide kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor kulüpleri, yeni stattaki koltuk renkleriyle ilgili Valilik nezdinde daha önceki görüşmelerinde, şehirdeki 2 kulübün ileride oynayacağı maçlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın taraftarın bir arada maç izleme düşüncesine destek anlamında Milli Takım renklerimizin kullanılmasında mutabık kalmışlardır.