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Maske dağıtıldı sürücüler uyarıldı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Maske dağıtıldı sürücüler uyarıldı
GAZİANTEP'TE koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri kent merkezinde vatandaşlara maske dağıtırken sürücülere ise sosyal mesafe ve maskesiz yolcu almamaları gibi konularda uyarılarda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Gaziantep'te sokağa çıkan vatandaşlara zabıtalar tarafından maske dağıtıldı. Şehir içi otobüs durağı ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maske dağıtan zabıtalar, şehir içi otobüs şoförlerine ise sosyal mesafe ve maskesiz yolcu almamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşların kurallara riayet ettiği gözlemlenirken, özel araçların kullanılması trafikte yoğunluğu arttırdı.
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Maske dağıtıldı sürücüler uyarıldı
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