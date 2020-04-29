Melih ABİ: Sosyal mesafe için kimseyle tartışmayın kurallara uyun

Sosyal mesafe diyoruz.Kimi uyuyor kimi uymuyor.Uymadığı için uyarana da kızan var!Halbuki bu işin şakası yok!Yapmayan etmeyin.Sosyal mesafe hem senin hem karşındakinin sağlığı için önemli.Bindiğiniz toplu taşıma araçlarının her yerinde sosyal mesafeye uyun diye afişler yapıştırıldı.Yandaki boş koltuğa oturmak isteyen var.Uyarılınca da kızıyor.Adam hem kendi sağlığını tehlikeye atıyor, hem de yanına oturduğun kişinin!Birbirimize destek olmamız gereken zaman.Zaman kavga zamanı değil, kurallara uyma zamanıdır.TARSUS plajına ırmak üzerinden geçişi sağlayan köprü çürüdü.Bakımsızlıktan tahtaları kalmadı, demir halatları paslandı.Hatta kopmak üzere.Fevzi Can Korkmazer, "İnşallah bunu Tarsus Belediyesi en kısa zamanda tamir eder, aslına benzerini yaptırır.Başkan Haluk Bozdoğan, Tarsus halkını Plajla buluşturma sözü vermişti.Bu sözünü gelecek yıl yaz aylarında tutacağına inanıyorum, köprüyü de yenilemesini bekliyorum" diyor.Başkan verdiğin sözü tut.Bugün için erken diyebilirsin!Ama yarın yine insanlar o plaja gidecek.