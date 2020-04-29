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Meyve kasalarında hint keneviri fidesi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Meyve kasalarında hint keneviri fidesi
MERSİN'IN Mut ilçesinde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, meyve kasalarına ekili 55 kök hint kenevir fidesi ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Haydar Köy Mahallesi'nde 2 şüphelinin Göksu Nehri kenarında bulunan hazine arazisi içerisinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptıklarının bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu arazide yapılan aramada, meyve kasaları içerisinde toplam 55 kök hint kenevir bitkisi fidesi ele geçirdi. Uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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Meyve kasalarında hint keneviri fidesi
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