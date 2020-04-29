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Mukhacheva Kovid-19 ile mücadeleyi tuvale resmetti

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Mukhacheva Kovid-19 ile mücadeleyi tuvale resmetti
SANATÇILAR, dünyayı saran ve yüzbinlerin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek vermek ve farkındalık yaratmak için resimlerini tuvallere yansıtmayı sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre sanatçı Valentina Mukhacheva'da dünya geneline yayılan koronavirüs (Kovid- 19) ile mücadeleye farklı bir bakış açısı ile dikkat çekmek üzere tuvale yansıtarak duygularını dile getirdi.Sanatçı Valentina Mukhacheva, pandemiden ötürü karantina altında olmanın kendilerini sanattan yoksun bırakamayacağını ve farkındalık yaratarak resimlerini tuvale aktardığını belirtti.Valentina Mukhacheva, bu süreç içinde çağrı ve uyarıların dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek #evdekalın çağrısı yaptı.
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Mukhacheva Kovid-19 ile mücadeleyi tuvale resmetti
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