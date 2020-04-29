‘Sağlık çalışanlarımızın motivasyonu yüksek’

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, sağlık çalışanlarının bir kısmının evlerine dahi gitmeden görevlerini sürdürdüklerini söyledi. Prof. Dr. Çamsarı, "Bu durumdaki çalışanlarımız için misafirhanelerimizi, hasta yakınları misafirhanemizi ve diğer kurumların yurtlarını kullanarak onları zor durumda bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu sürecin iyiye evrilmiş olması, pik ve plato düzeylerine erişmiş olması hem halkımız hem de çalışanlarımız açısından bizleri mutlu ediyor" dedi. Bu dönemde gösterilen özverinin aslında bütün ülkenin bekası ile ilgili olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, sağlık çalışanlarının öneminin zaten bilindiğini ancak salgın döneminde daha da net anlaşıldığını söyledi. Prof. Dr. Çamsarı, "Kısmet olursa birkaç ay içinde bugünler de geçecek ve onların bu üstün çabaları hayırla yâd edilecek. Çünkü hepimiz şunu biliyor ve takdir ediyoruz ki bu işler maddi anlamda gelir getiren işlerle karşılaştırılabilir işler değil. Ben şunu da gururla söyleyeyim. Bu süreçte motivasyon öyle yüksek ki sağlık çalışanlarımızın kendi içimizde bile yer değiştirme isteği yok denecek kadar az. Her bir personelimiz kendi sorumluluğundan kaçmadan, üzerine düşeni eksiksiz yapıyor" dedi. Sağlık çalışanlarının en yüksek risk grubunda olduğunun da belirten Çamsarı, tüm personelin her birinin çok değerli olduğunu, kendileri ve aileleri için sağlıklarına dikkat etmelerini özellikle rica ettiğini belirtti.