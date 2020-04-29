Salgın tehlikesini atlatmış değiliz

Müdürlüğü İl Pandemi Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüsün yayılım hızını düşürmenin tek yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması en az seviyede tutmaktan geçtiğini söyledi. Adana'da koronavirüsün son durumu, mücadele tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlerin değerlendirildiği ziyarette Vali Demirtaş, özverili çalışmalarından dolayı sağlık müdürlüğünün tüm personeline teşekkür etti. Salgının kentte yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sürecin başladığı ilk andan itibaren il genelinde gerekli çalışmaların hızla gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Demirtaş, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle çok önemli bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Demirtaş, "Havaların ısınmasıyla sanki salgın bitmiş gibi bir algı asla oluşmasın. Bu sürecin hala devam ettiği asla unutulmamalı. Salgın tehlikesini henüz atlatmış değiliz. Koronavirüsün yayılım hızını düşürmenin tek yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması en az seviyede tutmaktan geçtiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde bu süreci en az kayıpla atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.