Sanal sınıfta uzaktan öğretim

Çukurova Üniversitesi Yönetimi, koronavirüs 19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir aldı. Bu tedbirler kapsamında uzaktan öğretim sistemine geçildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, 200 sanal sınıfta 4 bin öğrencinin eş zamanlı olmak üzere ortalama günlük 900 sanal sınıfta 20 bin öğrencinin interaktif uzaktan öğretim aldığını bildirdi. Çukurova Üniversitesi Yönetimi, Covid-19 salgını sürecinde eğitimin devam edebilmesi için Uzaktan Öğretim Teknik Çalışma Komisyonu oluşturdu. Uzaktan Öğretim Teknik Çalışma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, salgın sonrası ortaya çıkan bu tablonun yönetilmesinde, YÖK'ün aldığı kararlar çerçevesinde, 23 Mart'ta sanal platformda yapılan Çukurova Üniversitesi Senato toplantısında, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde devam eden örgün eğitimin uzaktan öğretim olarak verilmesi kararının aldığını ve bunun hayata geçirildiğini söyledi. Sınav takvimi ve nasıl yapılacağı konusunda da açıklama yapan Prof. Dr. Erdoğan, ara değerlendirmelerin gözetimsiz olmak üzere online sistem üzerinden yapılmasının ve yüzde 20 ağırlıklı olması kararının alındığını ifade ederek, yıl sonu değerlendirme sınavlarının ise denetimli ortamda yüz yüze olacak şekilde organize edileceğini söyledi. Prof. Dr. Erdoğan yılsonu değerlendirme zamanının bu olağanüstü koşuların bitme suüecine bağlı olarak yeni bir akademik takvim üzerinde çalışmalarla belirleneceğini kaydetti.