Yaralı kuşa güvenlik korucusundan şefkat eli

Ekinözü ilçesinde bir güvenlik korucusu, yaralanarak tarlaya düşen ve bölgede ilk kez görülen çeltikçi kuşuna gözü gibi bakıyor. İlçeye bağlı Kabaktepe Mahallesinde ikamet eden Mehmet Gök isimli güvenlik korucusu, tarlasında çalışırken bir kuşun düştüğünü gördü. Kuşun tekrar uçmaması üzerine bölgeye giden Gök, kuşun daha önce hiç görmediği bir tür olduğunu fark etti. Hareket etmekte zorlanan kuşu kontrol eden Gök, kanadından ve ayağından yaralandığını gördü. Kuşu evine götüren Gök, bir veteriner arkadaşı ile irtibata geçerek yardım istedi. Veterinerin tavsiyeleri doğrultusunda kuşun tedavisine başlayan Gök, onun için bir kafes bile yaptı. Daha önce bu tür bir kuşu hiç görmediğini söyleyen Gök, "İnternetten araştırınca göçmen bir kuş türü ve adının da çeltikçi kuş olduğunu öğrendim. En güzel özellikleri de tüylerinin güneş ışığına göre aldıkları renkler. Bahçede dolaşırken güneş ışınlarının yansımasına göre, koyu kahverengiden koyu yeşile kadar farklı renklere bürünüyor. İnşallah, tedavisi yapılacak ve tekrar ait olduğu doğaya dönecek" dedi.