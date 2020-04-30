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Alacak-verecek kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda iddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek tartışması çıktı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Alacak-verecek kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Payas ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda iddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.A. (34), M.A. (40), K.K. (34) ile M.K. (40) yanlarında bulunan silahlarla birbirine ateş etti. Çıkan silahlı kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada Ekrem A. ile Mehmet K., silahla vurularak hayatını kaybederken, K.K., M.A. ile bir işyerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Alacak-verecek kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
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