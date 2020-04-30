Baba cezaevinden mektup yazdı

Adana'da çeşitli suçlardan 26 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 7 yıl önce cezaevine giren Yusuf K., Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a "Kızım dondurmayı çok sever. Oğlumla kızıma hediye götürür müsünüz" diyerek mektup yazdı. Aktaş'ın talimatıyla polis ekipleri Yusuf K.'nın evini ziyaret edip küçük kıza dondurma ikram ederken, çeşitli hediyeler verdi. Kozan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü Yusuf K., Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a, "Cahilliğimden dolayı bir suç işledim. Yanlışımın farkına vardım. En büyük yanlışı çocuklarıma yaptım. Bana tam ihtiyaçları olduğu zamanda cezaevindeyim. Kızım dondurmayı çok sever. Sizlerden ricam, çocuklarıma yaşlarına uygun hediyeler ve bisküvi, çikolata türü şeyler gönderip, onları sevindirmeniz" diyerek mektup gönderdi.Mektubu alan müdür Zafer Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine çocuklarla ilgilenilmesi ve hediye götürülmesi talimatı verdi. Bu talimat üzerine polisler dedelerinin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde kalan 16 yaşındaki M.F.K.ile 8 yaşındaki B.K.'ye dondurma ve çeşitli hediyeler götürdü. Polisleri karşısında gören çocuklar çok şaşırdı.Küçük kız B.K., polisin kendisine dondurma vermesiyle duygu dolu anlar yaşadı. B.K., "Babamı çok seviyorum. Onu çok özledim. Bu sürprize de çok şaşırdım. Polis amca ve ablalara çok teşekkür ederim. Beni ve ağabeyi çok mutlu ettiler. Babamın da bir an önce yanımızda olmasını istiyorum" dedi.