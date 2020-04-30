‘Can cana eğitim için evde kal’ çağrısı

öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan video kliple evde zaman geçirmenin yollarını anlatarak, bir an önce yüz yüze eğitime kavuşabilmek için 'Öğrencilerimizin kalplerine kaldığımız yerden devam etmek, cam cama değil, can cana eğitime hızla kavuşmak için evde kal Mersin, evde kal Türkiye' çağrısı yaptı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, koronavirüs salgını sürecinde insanların evde kalmalarına destek vermek amacıyla Mersinli öğretmenlerle birlikte bir klip hazırladı. Öğretmenlerin evlerinde kimisi bireysel kimisi aileleriyle çekilen videolar, Mersin'in tarihi ve turistik mekanları ile kentin genel görünümünün drone görüntüleriyle süslendiği 'Evde Kal' mesajı veren bir klip hazırladı.