Fırından ramazan sofrasına Kahke

genellikle Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi, 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı. Lezzetiyle damaklarda farklı bir tat bırakan kahkeyi gören vatandaşlar ise pastahanelere akın etti. Kentte aynı zamanda "Halep kahkesi" olarak da bilinen ve ramazan ayında çok satılan bir tür simit çeşidi olan ramazan kahkesi Gaziantep'te yüzyıllardır süregelen bir lezzet olarak biliniyor. Uzun yıllar önce Halepli ustalardan öğrenildiği belirtilen ve aradan geçen zamanda yöresel lezzetlerle harmanlanan kahke, un, şeker, sıvı yağ ve özel mahlep baharatı karışımından yapılıyor. Gaziantep'te yıllardır ramazan kahkesi üretimi yapan simitçi Harun Kaya, kahkenin ramazana özgü olduğunu ve çok ilgi gördüğünü belirterek, "Bu lezzet, Gaziantep'te özellikle ramazan ayında iftarda ve sahurda vatandaşların çok yoğun bir şekilde tercih ettiği geleneksel bir lezzettir. Ramazan kahkesi yani diğer adıyla Halep kahkesi satışlarımız başladı. Bu kahkenin kendine has rehası, kokusu ve tadı var. İçerisindeki mahlep de kahkeye özel bir tad verir" dedi.