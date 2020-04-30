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’te velilere online seminer

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Gaziantep’te velilere online seminer
SANKO Okulları, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında velilere yönelik "Pandemi Günleri Online Rehberlik Buluşmaları" düzenledi. SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörlüğü tarafından düzenlenen ve dokuz gün süren "Pandemi Günleri Online Rehberlik Buluşmaları"na veliler yoğun ilgi gösterdi. "Mutlu Çocuklar Mutlu Ailelerde Yetişir. Pandemi Günlerinde Eşler Arası İletişim" konulu sunumunda SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörü Huriye Yurt, eşler arasında iletişim konusunu ele aldı. Yurt, kadın ve erkek bakış açısının farklılığı üzerinden yola çıkarak meydana gelen çatışmaların ve çözümü yolunda eşlerin nasıl daha sağlıklı iletişim kurabilecekleri üzerinde durdu. Velilerin de katılımıyla keyifli örneklerin paylaşıldığı söyleşide, "ben" yerine "biz" bilincinin evliliğe katacağı değerler konuşuldu. Okulları Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Mehmet Maraşlı ise "Kim olursak, ne olursak olalım korkuyoruz, kaygılıyız çünkü bilinmez, görünmez bir şey var karşımızda" dedi.
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Gaziantep’te velilere online seminer
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