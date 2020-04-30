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’da evde kumar oynayan 15 kişiye ceza

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Hatay’da evde kumar oynayan 15 kişiye ceza
HATAY'IN İskenderun ilçesinde, bir evde kumar oynarken yakalanan 15 kişiye, 63 bin 175 TL para cezası kesildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 63 bin 175 TL para cezası uygulandı. Ev sahibi hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
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Hatay’da evde kumar oynayan 15 kişiye ceza
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