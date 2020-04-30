Havaya ateş eden sürücüye gözaltı

K.MARAŞ'TA
polis ekipleri,
mahalle arasında
otomobille havaya ateş ederek
gezen alkollü sürücüyü
kovalamaca sonucu yakaladı.
Merkez Onikişubat ilçesi
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde
bir otomobilin sürücüsünün
havaya ateş ederek seyrettiği
ihbarı üzerine harekete
geçen polisler, Hal kavşağında
görülen araca "Dur" ikazında
bulundu.
Otomobil sürücüsünün
durmaması üzerine
kaçabileceği tüm
noktaları kapatan
ekipler, Ali Sezal
Bulvarı üzerinde Mustafa
A'yı (22) yakaladı. Otomobil
içerisinde yapılan aramada
bir bıçak ve bir de kurusıkı
silah ile fişek ele geçirildi.
Trafik ekipleri tarafından
yapılan kontrolde sürücünün
alkollü olduğu tespit
edildi. Alkollü araç kullanmak
ve "dur" ikazına uymamaktan
bin 516 lira para
cezası yazılan sürünün ehliyetine
ise 6 ay el konuldu.