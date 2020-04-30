Havaya ateş eden sürücüye gözaltı

polis ekipleri,mahalle arasındaotomobille havaya ateş ederekgezen alkollü sürücüyükovalamaca sonucu yakaladı.Merkez Onikişubat ilçesiErtuğrul Gazi Mahallesi'ndebir otomobilin sürücüsününhavaya ateş ederek seyrettiğiihbarı üzerine hareketegeçen polisler, Hal kavşağındagörülen araca "Dur" ikazındabulundu.Otomobil sürücüsünündurmaması üzerinekaçabileceği tümnoktaları kapatanekipler, Ali SezalBulvarı üzerinde MustafaA'yı (22) yakaladı. Otomobiliçerisinde yapılan aramadabir bıçak ve bir de kurusıkısilah ile fişek ele geçirildi.Trafik ekipleri tarafındanyapılan kontrolde sürücününalkollü olduğu tespitedildi. Alkollü araç kullanmakve "dur" ikazına uymamaktanbin 516 lira paracezası yazılan sürünün ehliyetineise 6 ay el konuldu.