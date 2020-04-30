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Havaya ateş eden sürücüye gözaltı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Havaya ateş eden sürücüye gözaltı
K.MARAŞ'TA polis ekipleri, mahalle arasında otomobille havaya ateş ederek gezen alkollü sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı. Merkez Onikişubat ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir otomobilin sürücüsünün havaya ateş ederek seyrettiği ihbarı üzerine harekete geçen polisler, Hal kavşağında görülen araca "Dur" ikazında bulundu. Otomobil sürücüsünün durmaması üzerine kaçabileceği tüm noktaları kapatan ekipler, Ali Sezal Bulvarı üzerinde Mustafa A'yı (22) yakaladı. Otomobil içerisinde yapılan aramada bir bıçak ve bir de kurusıkı silah ile fişek ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmak ve "dur" ikazına uymamaktan bin 516 lira para cezası yazılan sürünün ehliyetine ise 6 ay el konuldu.
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Havaya ateş eden sürücüye gözaltı
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