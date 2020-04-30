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Kakaolu baklava güllaca rakip oldu

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Kakaolu baklava güllaca rakip oldu
ADANA'DA, baklava üreticisi Mehmet Tekin, ramazanda en çok kakaolu baklavanın tercih edildiğini bu ürünün güllacın yerini almak üzere olduğunu söyledi. Adana'da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, ramazan ayında iftar sofralarında geçen yıllar en çok güllaç tercih edilirken, bu yıl piyasaya yeni çıkan kakaolu ve sütlü baklavanın rağbet gördüğünü belirtti. Tekin, "Çok özel bir ürün, güllaç tabii iftar sofralarının vazgeçilmez bir ürünü. Ancak özel kakao ve özel sütle imal edilen bu baklava güllacı geçmek üzere. Yoğun talep var" dedi.
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Kakaolu baklava güllaca rakip oldu
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