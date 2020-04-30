Karantinadan kaçtı

getirilen kafileyle birlikte Gaziantep'te karantinaya alınan kadın, "bebeğim hasta" diyerek götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırıldı. Kaçaklar, Mardin'de yakalanarak karantinaya alındı. Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) doğum yapmak için giden Fulya T. isimli kadın, 5 gün önce uçakla getirilen bir kafileyle birlikte Gaziantep'e getirilerek öğrenci yurduna yerleştirildi. Gaziantep Üniversitesi Kampüsü içindeki Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan kadın 4. Gün görevlileri çağırarak bebeğinin rahatsızlandığını söyledi. Görevliler tarafından çağrılan Avukat Cengiz Gökçek Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Fulya T. burada görevlileri atlatarak kendisini dışarıda bekleyen eşinin arabasına binerek kaçtı. Subay olduğu öğrenilen eşi tarafından karantinadan kaçırılan Fulya T.'nin peşine düşen polis ekipleri çiftin bebekleri ile birlikte Mardin'e gittiğini tespit etti. Fulya T., eşi ve bebekleri Mardin'de yeniden yakalanarak karantina altına alındı.