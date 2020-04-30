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Kebabın başkentinde tarihi düşüş yaşanıyor

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Kebabın başkentinde tarihi düşüş yaşanıyor
KEBABIN başkenti olarak bilinen Adana'da kebap tüketimi korona virüs nedeniyle yüzde 80'in üzerinde düşüş gösterdi. Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan, bu düşüşün kentin tarihinde ilk kez olduğunu vurgulayarak, "Kebapçı esnafı hiçbir zaman böyle uzun süre kapalı kalmadı" dedi. İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgınının engellenmesi amacıyla ülke genelinde toplu gıda tüketiminin olduğu restoran, lokanta ve kafe gibi iş yerlerini 17 Mart itibariyle geçici süreyle kapatma kararı aldı. Restoranlar müşterilerine sadece paket ve al-git sistemi üzerinden hizmet verirken, birçok iş yeri önlem amacıyla tamamen hizmet dışı kalmayı seçti. Bu tedbirler nedeniyle kebabın başkenti olarak bilinen Adana'da ise et tüketimi günlük 30 tondan 5 tona kadar düştü. Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da tüketilen etin yüzde 80'inin kebapta kullanıldığını belirterek, "2 bin 200 civarında esnafımız var. Bunun yüzde 80'i tam kapalı. Yüzde 20'si de paket sipariş olarak çalışıyor. Ancak paket siparişte pek tutulmuyor. İnsanlar bu süreçte dışarıdan yemek yemeyi pek düşünmüyor" diye konuştu.

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Kebabın başkentinde tarihi düşüş yaşanıyor
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