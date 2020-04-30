Kovid-19 mücadelesine fırçası ile destek verdi

, dünyayı saran ve yüzbinlerin ölümüne neden olan koronavirüs ile mücadeleye destek vermek ve farkındalık yaratmak için resimlerini tuvallere yansıtmayı sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre sanatçı Ramazan Useinov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi. Sanatçı Ramazan Useinov, eserlerinde insanlığın karantina altındaki yaşamını, mücadelesini ve zaferini kendi bakış açısıyla resmetti. Koronavirüsün insanları karantinaya sürüklemesinin sanatçılara hiçbir şekilde engel olamadığını da belirten Useinov, bu süreci sanatıyla tuvale yansıttı. Sanatçı, gelinen süreçte, evde kalmanın neticelerinin olumlu yönde farkına varılmaya başlandığını rehavete kapılmadan yapılan tüm uyarı ve önlemleri alarak hayata devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.