Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Kuru soğanda ihracat talebi

Kuru soğanda talebi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Kuru soğanda ihracat talebi
HATAY'DA Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, tarladaki fiyatı 1 liraya düşen kuru soğanın değer kaybettiğini bu nedenle ihracatına izin verilmesi gerektiğini söyledi. Hatay genelinde özellikle de Reyhanlı bölgesinde yetiştirilen kuru soğanın tarladaki kilo fiyatı, 1 liraya kadar düştü. Kuru soğan üreticileri, bu durumdan ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin de eşlik etmesiyle çiftçilerle birlikte katıldığı toplantıda konuyu gündeme getirdi. Türkiye'de farklı bölgelerde de hasadına başlanılan kuru soğanın iç piyasada fazlasıyla yer aldığı belirtilen toplantıda, üreticilerin daha çok mağdur olmaması için ihracatın açılmasının gerekliliği vurgulandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuru soğanda ihracat talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA