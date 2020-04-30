Melih ABİ: Hazır sokaklar sakinken şu yarım kalan yolları tamamlayın

Evlere kapandık.Sokaklar bomboş!Hafta sonları da sokağa çıkma yasağı var.Bu nedenle yollar iyice boşaldı.Bu hafta da üç gün boyunca evdeyiz.Cuma, cumartesi ve Pazar günü de sokağa çıkma yasağı var.Hazır sokaklar boşken şu yollara bir çeki düzen versek olmaz mı?Yolları yapmak mı güzel yandaş kanallarda boş laf yapmak mı?Hizmet yapın da sizi övelim!Burası Aydınlar Mahallesi 490067 sokak.Fotoğraf ortada.Ağır tonajlı araçlar gide gide yolu bu hale getirmiş.Yolluktan çıkmış yani.Mahalle sakinleri belediyeye müracaatlarını yapmış.Uzun zamandır bekliyor.Ne Büyükşehir ne Seyhan Belediyesi meseleye sahip çıkıyor.Her iki tarafta işi birbirinin üzerine atıyor.Mahalle halkı ile iki belediye de ilgilenmiyor.diyerek mahalleli başkanlarladalga geçiyor!Haberiniz olsun.Hizmet hizmettir.Yapın şu yolu da insanların sabrı taşmasın.