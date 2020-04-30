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Müftülükten maske hamlesi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Müftülükten maske hamlesi
MERSİN'İN Gülnar İlçe Müftülüğünün öncülüğünde, din görevlilerinin çağrısıyla ilçedeki kadınlar okullarda tıbbi maske üretimine başladı. Koronavirüs salgını ile mücadelede en çok gereksinim duyulan maske ihtiyacının karşılanması için Gülnar İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın çağrılarını dikkate alan Kayrak Mahallesi cami imam hatibi Hüseyin Sirali, örnek bir davranış sergileyerek Kayrak İlkokulu salonuna dikiş makinesi tedarik etti. Ardından maske dikebilecek bayanların okula gelmeleri için anons yapıldı. Başta din görevlisi Sirali'nin eşi olmak üzere mahallendeki kadınlar el ele vererek maske üretimine başladı. Üretilen maskeler din görevlisi Hüseyin Sirali tarafından Gülnar Devlet Hastanesi Başhekimi Mücahit Aydın'a teslim edildi. Aydın, bu özverili davranıştan ötürü duyarlılık gösteren Gülnar İlçeMüftülüğüne ve mahalleli kadınlara teşekkür etti.
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Müftülükten maske hamlesi
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