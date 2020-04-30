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’ta hurda otobüsler kafeteryaya dönüşüyor

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Mut’ta hurda otobüsler kafeteryaya dönüşüyor
MERSİN'İN Mut ilçesinde, engellilerin gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak için atıl durumdaki otobüslerden kafeterya yapılıyor. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler yararına geliştirilen projede, 4 yıldır atıl durumda olan otobüs, kafeterya yapılmak için bakıma alındı. Öğrencilerin günlük yaşam becerilerini ve öz güvenlerini arttırmayı hedefleyen proje için sanayi ustaları çalışmalara başladı. Kaymakam Muammer Köken, hem otobüslerdeki çalışmaları hem de tulum giyerek otobüsün tasarlanmasına yardım etti.
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Mut’ta hurda otobüsler kafeteryaya dönüşüyor
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