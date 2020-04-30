Niğde Belediyesi’nden gönül seferberliği

Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulan 100 kişinin evine Ramazan ayı boyunca sıcak yemek servisi yapacak. Koronavirüs salgını sonrası verilen ulusal mücadelede Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle durumu olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Niğde'de tam bir "Gönül Seferberliği" başladı. Çalışmaları yakından takip eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Ramazan ayı her şeyden önce paylaşmanın, sevginin, beraberliğin, aynı zamanda nefsimizi terbiye etmenin ön plana çıktığı, bütün inananlar için çok özel bir aydır. Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek servisi ve gıda paketlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu manada belediyenin sosyal belediyecilik yönünü ön plana çıkararak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz "dedi.