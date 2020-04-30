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Park halindeki kamyon yandı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Park halindeki kamyon yandı
OSMANİYE'NİN Kadirli ilçesinde tamir için kaynak yapılan kamyon alev alev yandı. Kadirli Küçük Sanayi Sitesinde bir iş yeri önünde park halinde duran ve tamir için kaynak yapılan kamyonun kasasında bulunan malzemeler bir anda alev aldı. Kısa sürede tüm kamyonu saran alevlere önce çevrede bulunan vatandaşlar müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası kamyonda maddi hasar meydana geldi.
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Park halindeki kamyon yandı
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