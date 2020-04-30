Plazma merkezi kahramanları bekliyor

tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak iyileşen hastaların immün plazma bağışı için Adana'da oluşturulan merkez, kentin yanı sıra Mersin, Hatay ve Osmaniye'den "gönüllü kahramanları" bekliyor. Türkiye'de ilk olarak 5 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde başlatılan ve başarı elde edilen plazma tedavisi, Kovid- 19'a yakalananların umudu oldu. Bu kapsamda Adana'da Doğu Akdeniz'deki bağışçılar için Türk Kızılay tarafından kurulan merkez, hastalığı yenmiş kişilerin gönüllü olması durumunda gerekli tetkikler için her türlü kolaylığı sağlıyor. Bağış yapmak isteyenler, Türk Kızılay görevlileri tarafından adreslerinden özel araçla merkeze getiriliyor, plazmalarının alınmasının ardından yine adreslerine bırakılıyor. Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, merkezde kritik durumdaki hastaların tedavisi için iyileşmiş Kovid- 19 hastalarından immün plazma alındığını söyledi. Merkezde şu ana kadar 12 kişiden immün plazma alındığını belirten Saygılı, Sağlık Bakanlığından kendilerine virüsü yenenlerin listesinin geldiğini, bu kapsamda ilgili kişilere ulaşılarak bağış yapmak isteyenlere gerekli prosedürlerin uygulandığını anlattı.