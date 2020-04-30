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Polis silah ve kesici aletler ele geçirdi

Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi’nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park halindeki otomobilden silah ve kesici aletler ele geçirdi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Polis silah ve kesici aletler ele geçirdi
KAHRAMANMARAŞ'TA polisin şüphelenerek inceleme yaptığı park halindeki otomobilden silah ve kesici aletler ele geçirildi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halinde bulunan bir otomobil ve içerisindeki iki kişiden şüphelenerek inceleme yaptı. Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, fişek ile çeşitli türden 2 bıçak bulundu.Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen araçtaki Hamza K. (25) ve Yakup A. (32) adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada şüphelilere sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.
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Polis silah ve kesici aletler ele geçirdi
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