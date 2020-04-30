Sağlıkçılara 5 bin maske desteği

Türkiye'nin önde gelen bir firmasının Mersin Temsilciliği, sağlık çalışanları için 5 bin cerrahi maske ile 50 siperlikli maskeyi İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti. Dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu bu zor dönemde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlara destek olmayı amaçladıklarını belirten firmanın Mersin Temsilcisi Sabri Oltan, "Genel Müdürümüzün talimatı ile Mersin'de görev yapan sağlık çalışanlarının kullanımı için hazırlattığımız maskelerin ilk partisini teslim ettik. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte millet olarak bir ve beraber olmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın özverili ve gayretli çalışmaları ile bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız tam. Bu süreçte firma olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" dedi. Mersin İl Sağlık Müdürü Dr.Sinan Bahçacı, bu süreçte sağlık çalışanlarına yönelik teveccühün arttığını, bu tür girişimlerin kendilerini ziyadesi ile mutlu olduğunu belirterek, "Covid-19 süreci, bir kez daha milletimizin köklerinde bulunan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu ortaya çıkardı. Bu zor zamanlarda gerek firmalarımız gerekse sivil toplum kuruluşlarımız daima yanımızda oldular" diye konuştu.