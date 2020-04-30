‘Salgın Döneminde Araştırma ve Eğitim’ konulu online panel

Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü dijital ortamda "Salgın Döneminde Araştırma ve Eğitimin Rolü" konulu panel düzenledi. Moderatörlüğünü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay'ın yaptığı ve Türkçeİngiliz dilinde düzenlenen panele, Portekiz Alberta Üniversitesi'nden Doç. Dr. António Teixeira, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Göktaş konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay, araştırma ve değişen eğitim koşullarında farkındalık ve bilimsel boyutların önemine dikkat çekti. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü yardımcısı Prof. Dr. Zehra Altınay ise, lisansüstü öğrenim gören araştırmacılara eğitim ve araştırma konusunda toplumsal dönüşüm noktasında bilgiler vererek, disiplinlerarası bir ortamın yaşamsal ve profesyonel gelişimde yerine değindi.