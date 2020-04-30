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Toplantılar telekonferans sistemi üzerinden yapılıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında telekonferans sistemi aracılığıyla online olarak yapılmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Toplantılar telekonferans sistemi üzerinden yapılıyor
ÇUKUROVA Üniversitesi yönetiminin her hafta salı günü gerçekleştirdiği yönetim, senato ve diğer toplantılar, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında telekonferans sistemi aracılığıyla online olarak yapılmaya devam ediyor. Normal şartlarda Senato Odasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar Başkanlığında, rektör yardımcıları, dekan ve senato temsilcilerinden oluşan 60 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen senato toplantıları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında telekonferans sistemi ile yapılarak, kararlar uzaktan alınıp elektronik imza ile oylanıyor. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, salgının ortaya çıkmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler kapsamında gerekli çalışmaları yaparak virüsle mücadeleye destek verdiklerini söyledi.
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Toplantılar telekonferans sistemi üzerinden yapılıyor
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