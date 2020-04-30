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Yusuf’a polisten sürprizi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Yusuf’a polisten doğum günü sürprizi
OSMANİYE'DE, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Yusuf Kayra Ağmaz'a (8), pastayla evlerine giden polisler, doğum günü sürprizi yaptı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, doğum günü olduğunu öğrendiği, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Kayra Ağmaz ile cep telefonundan görüntülü konuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Yusuf Kayra için evinde de doğum günü sürprizi yapılmak üzere pasta alındı. Polisler, ellerinde pasta ile Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Ağmaz ailesinin evine gitti. Kapı açıldığında, üzerinde 'Nice mutlu yaşlara' yazan pastayı gören Yusuf Kayra, çok mutlu oldu. Mumları üfleyen ve çeşitli hediyeler verilen Yusuf Kayra Ağmaz, 8'inci yaş gününü kutlayan polislere teşekkür etti.
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Yusuf’a polisten doğum günü sürprizi
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