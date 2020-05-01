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4 bin

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi
ADANA'NIN merkez Seyhan ilçesinde bir tarlaya kurulan serada 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havurlu Mahallesi'nde bir tarlada kurulu serada hint keneviri yetiştirildiği bilgisi aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen polis, K.A. (27) ve R.İ'yi (51) gözaltına aldı. Serada yapılan aramada, 4 bin 710 kök hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklandı, R.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi
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