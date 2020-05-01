Ceyhan’da silah operasyonu: 2 gözaltı

Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 adet silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, daha önce şüpheli olarak adli işlem yapılan S.A.'nın (36) evinde 1 adet 7.65 mm çapında içerisinde 8 adet dolu fişek bulunan ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet içerisinde 6 adet dolu fişek bulunan kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet 9 mm MKE yapımı dolu fişek ve 1 adet boş şarjör, 1 adet rambo bıçağı diye tabir edilen kapsam dışı olduğu değerlendirilen bıçak ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Y.C.A. (22) adlı kişinin evinde yapılan aramada da, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda S.A. ve Y.C.A. gözaltına alındı.