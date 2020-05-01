Ailenizin, hayatınızın keyfini çıkarın

Bir ay içerisinde sahaya inebileceklerini düşünen Altıparmak, yaşanılan süreçte herkesin ailesinin, hayatının keyfini çıkarması gerektiğini belirtti. İşte başarılı hocanın söylemleri: Takım olarak haftanın altı günü uzaktan da olsa antrenman yapıyoruz. Üç gün kendi özel antrenmanlarımız var. Haftanın üç günü de bir günü lastikle kuvvet, bir günü core, bir günü de zumba olmak üzere video ile de olsa topla antrenman yapıyoruz. Topla antrenmanları yapma zorundayız. Oyuncuların aşinalığının gitmemesi gerekiyor. Herkes evlerinde çalışmaktan sıkılıyor olabilir ama olması gerekeni yapıyoruz. Bizim hazır olmamız ve liderliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor.

HAZİRAN ORTASINDA LİG BAŞLAR

Şu anda liglerle ilgili beklentim haziran ayının ortalarında başlayacağı yönünde. Bu nedenle de mayıs ortalarında biz de sahaya çıkmış, takımı toplamış olacağız. Ülkemizin gidişatı bunu gösteriyor. Dün itibarıyla gördük ki bazı değerler aşağı doğru eğilim göstermeye başladı. Herkes evde kalmaya devam edip, yaşanılan durumla alakalı dikkatli şekilde önlemlerini almaları gerekiyor. Dünyaya baktığımız zaman Türkiye, virüsle alakalı süreci iyi yöneten ülkelerden bir tanesi. Futbol Federasyonu noktasında da belki 1 hafta kadar erken ligler erken bitirilebilirdi. Bundan sonrasında da maçlar başladığında da seyircisiz devam edecektir. Şu anda takımda Mirkan dışında herkes Türkiye'de. Mirkan, Almanya'da kendisine dikkat ediyor. Hatay virüs konusunda şu anda en iyi durumda olan şehirlerimizden birisi. Oyuncular da evlerinde sürecin bitmesini bekliyorlar. Çok sıkıldılar elbette ama bu fırsatı iyi değerlendirip herkesin ailesinin hayatının keyfini yaşaması gerekiyor. Mesela ben en son 4.5 sene önce bu kadar uzun süre evde kalabilmiştim. 8-9 ay takım çalıştırmadığım bir dönem olmuştu. Bu dönemde de gelişimim için adımlar atmıştım. Ardından da zaten şampiyonluklar geldi. Bazı şeyleri çok abartmaya başlamıştır. Değer kıymet. Her şerde bir hayır vardır. Aile ilişkileri, dostluk, arkadaşlığı unutmuşuz. Tokat bir virüs geldi, anlayana elbette. Ne yazık ki gece sokağa çıkma yasağı bitti, kimileri yine sokağa çıktı!



OYUNCULARAmPSİKOLOJİK DESTEK VERİYORUZ

Oyuncularla zaman zaman birebir görüşmeler yapıyoruz. Kimin neye ihtiyacı olabileceğini biliyoruz. Psikolojik destek için ya da buna benzer konularda konuşmalar yapıyoruz. Herkesin birbirlerine olan özlemini de videolu antrenmanlarda görebiliyoruz. Şampiyonluğa en yakın takım olduğumuz için de çok heyecanlıyız. Çünkü bunu takımda çok fazla yaşamayan var.



VİDEOLU SİSTEMLER DE HAYATIMIZDA OLACAK

Virüs nedeniyle oyuncularla uzaktan kontroller sağlıyoruz. Bu durum muhakkak ileride de yeni bir bakış açısı yaratacak. Program verip, oyuncuları yolladığımız aralıkları bu şekilde kontrol edebiliriz. Ama elbette futbolun saha içerisini hiçbir şeye değişemeyiz. Futbolun büyüsünü bozacak diye korkuyorum. VAR sistemi gibi. Gerektiğinde elbette kullanılacaktır ama çok fazla sahanın içerisine bir şeylerin girmesini istemiyorum.