Başkan Kocaispir’den 1 Mayıs mesajı

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Biz 'işçinin ücretini alın teri kurumadan verin' diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Türkiye'nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Bizlere düşen sadece bu günde değil her zaman işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmaktır. Bu dayanışma gününü bu günle sınırlı tutmayıp onların dertlerine ortak olmak, sorunlarına çözüm bulmak öncelikli işimizdir. Hayatını emekleriyle kazanan, geçimini alın teriyle elde ettikleri helal kazançlarla sağlayan işçi kardeşlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olacağız" diye konuştu.