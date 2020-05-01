Dijital ortamda eğitim ve kariyer yaşamında online terapi çalışması

Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü, "Eğitim ve Kariyer Yaşamında Terapötik Yaklaşımlar" konulu bir terapi çalışması yapacak. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü, Türkiye'de görev yapan akademisyen Kerem Kaban ile Film Terapi, Sanat Terapi ve Bibliyo Terapi çalışmaları gerçekleştirecek. Dün yayına giren çalışmalar, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Facebook ve YouTube hesapları yanısıra, Kerem Kaban'ın YouTube hesabı Kerem Kaban Atölyesi'nden takip edilebilecek. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo-TV ve Sinema Bölümü Doç. Dr. Fevzi Kasap, koronavirüs nedeniyle evlere kapanılmasına rağmen çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, bu kapsamda Kerem Kaban ile terapi çalışmaları başlattıklarını belirtti.