Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Dijital ortamda ramazan programları

Dijital ortamda ramazan programları

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Dijital ortamda ramazan programları
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Ramazan Ayı boyunca Gaziantep Kalesi'nin eteklerinde hazırladığı programlarla evlere konuk oluyor. İftar öncesi Mehmet Açıkgöz'ün moderatörlüğünde "Ramazan Söyleşileri", iftar sonrası İlahiyatçı Muzaffer Ceylan'ın "1 Hadis, 1 Kılavuz, 1 Yolcu" Programı'yla Ramazan ruhu canlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen ulusal mücadele devam ederken alınan tedbirler kapsamında bu yıl ramazan evlerde geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın toplu iftarlar ve etkinlikleri yasakladığı genelgeyle beraber harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden Ramazan Ayı'nın ruhuna uygun program yayınlarına başladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dijital ortamda ramazan programları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA