Dijital ortamda ramazan programları

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Ramazan Ayı boyunca Gaziantep Kalesi'nin eteklerinde hazırladığı programlarla evlere konuk oluyor. İftar öncesi Mehmet Açıkgöz'ün moderatörlüğünde "Ramazan Söyleşileri", iftar sonrası İlahiyatçı Muzaffer Ceylan'ın "1 Hadis, 1 Kılavuz, 1 Yolcu" Programı'yla Ramazan ruhu canlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen ulusal mücadele devam ederken alınan tedbirler kapsamında bu yıl ramazan evlerde geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın toplu iftarlar ve etkinlikleri yasakladığı genelgeyle beraber harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden Ramazan Ayı'nın ruhuna uygun program yayınlarına başladı.