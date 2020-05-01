Gönüllerde taht kuran Burhan amca yardım bekliyor

tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na taleplerini iletirken naifliğiyle Türkiye gündemine oturan ve gönüllerde taht kuran Burhan Kılıçkını, Mersin'de özel bir hastanede ameliyat olmasının ardından maddi olarak zor duruma düştüğünü belirterek, devletten yardım istedi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini veren 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın nazik bir şekilde "Bir kilo pırasa, yarım kilo taze fasulye, poğaça alır mısın" diye sorması ve "Peynirli veya zeytinli fark etmiyor, 4 tane alsan yeter" diyerek mütevazi bir tavırla isteklerini sıralaması, sosyal medyada büyük ilgi çekmiş ve bir anda Türkiye gündemine oturmuştu. Ordu'da yalnız yaşayan şeker hastası Burhan amca, daha sonra ayağında çıkan yara nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi kaldırılmış, ardından kızı Deniz Öztaş (33) ile damadı Şehmuz Öztaş (43) tarafından hastaneden alınarak yaşadıkları Mersin'e getirilmişti. Şeker hastalığı nedeniyle bacağındaki 4 damarı yüzde 100 tıkalı olan Burhan amca, VM Medical Park Mersin Hastanesinde bypass ameliyatı olmuş, ayağındaki yaranın da tedavisine başlanmıştı. 15 gün hastanede yattıktan sonra kızının merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki evine yerleşen Kılıçkını, tedavi süreci devam ederken, gazetecilere konuştu. Her gün hastaneye giderek oksijen alan Burhan amca, tedavisi yarım kaldığını, daha sonra devam edeceklerini söyledi. Doktorların kendisiyle çok iyi ilgilendiklerini belirten Kılıçkını, "Mola vermemiz gerekti. 10-15 gün sonra tekrar aynı hastaneye gideceğim. Şeker hastalığım nedeniyle 4 damarım tıkandığı için ameliyat oldum. O damarların açılması için tedavi görüyorum. Hastaneye gidiyorum, pansuman yapıyorlar. Ayrıca sol ayağımın topuğunda biraz çürüme var, ona da plastik tedavi yapacaklar. Onun da süresi varmış. Acı çekmeden inşallah o plastik tedaviyi yaparız" dedi.