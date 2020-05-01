Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Koronavirüsü yenen 3 çocuk annesi uyardı

Koronavirüsü yenen 3 çocuk annesi uyardı

’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Şehir Hastanesi’ne yatırılan Bakır, tedavisinin tamamlanmasının ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Koronavirüsü yenen 3 çocuk annesi uyardı
Mersin'de, koronavirüsü yenerek taburcu edilen Derya Bakır (35), tedbirli olunması için uyarıda bulunarak, "Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin" dedi. Boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle bir süre önce Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 3 çocuk annesi Derya Bakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Bakır, tedavisinin tamamlanmasının ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bakır, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Genel durumu iyi olan Bakır, sağlık çalışanlarına ve hastane personeline teşekkür etti. Hastalığı yenen ve taburcu olan Bakır, önemli mesajlar verdi. Herkesin evde kalması gerektiğini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydeden Bakır, "Lütfen herkes evde kalsın. Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin. Hijyen kurallarına dikkat edin. Moralinizi bozmayın" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüsü yenen 3 çocuk annesi uyardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA