Mersin süreci yoğun geçirmedi

Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, Mersin'in Türkiye ortalamasına göre koronavirüs sürecini yoğun geçirmediğini söyledi. Aydınlı, özverili bir şekilde çalışan tüm sağlık çalışanlarına, sürece önemli katkı sağlayan Mersin'e ve bu süreçte Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışta bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Koronavirüs salgını başlamadan önce hastane olarak hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Aydınlı, "Hastanemizde ilk yatış, 12 Mart'ta gerçekleşti. İlk planda, hastanemiz kulelerinden birinin 4 servisi ve 1 yoğun bakımı şüpheli hastaların yatışı için belirlenmiş ve diğer bölümlerden tamamen izole hale getirildi. Bu kulenin giriş ve çıkışları diğer iki kule olarak bilinen Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinden ve Dahiliye ve Psikiyatri hastanelerinden tamamen ayrılmış bulunmakta. Bu süreçte şüpheli ve pozitif hastaların izlendiği ve takip edildiği tüm yoğun bakım ve klinikler negatif hava basınç odalarına çevrilmiş ve yine şüpheli hastaların tüm tetkik işlemlerinin yapıldığı alanlar ve güzergâhları tamamen ayrıldı. Pozitif ya da şüpheli hastalar gerekli poliklinik işlemlerinden sonra, kliniklerde izole edilmiş olup, maksimum izolasyon önlemlerine riayet edilerek ve enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanarak tedavi ve takipleri yapıldı" dedi.