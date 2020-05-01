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Öğrenciler ev işlerini yardım ederek öğreniyor

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Öğrenciler ev işlerini yardım ederek öğreniyor
OSMANİYE'DE evde kalan ilkokul öğrencileri 'E-twinning büyüdükçe yapabiliyorum' projesiyle el becerileri ve kendilerine güven duygularını geliştiriyor. Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu 2-D sınıfı Öğretmeni Emine Gülçin Polat ve öğrencileri, koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısına uyarak 'E-twinning büyüdükçe yapabiliyorum' projesiyle, düğme dikme, sofra adabı, çamaşır serme, katlama gibi ev işleriyle ailelerine destek oluyor. Proje sayesinde, salgın dolayısıyla sokağa çıkma yasağı bulunan öğrenciler, hem evlerinde sıkılmayıp eğleniyor hem de el becerileri ve güven duygularını geliştiriyor. Ayrıca, öğrencilerin tablet ve bilgisayardan uzak kalarak günlük işleri kolaylıkla yapabileceklerinin farkına varmaları sağlanıyor.
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Öğrenciler ev işlerini yardım ederek öğreniyor
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